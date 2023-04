Ceferin | «Barcellona situazione gravissima»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Aleksander, presidente dell’UEFA, ha parlato a Ekipa dellaeconomica delAleksander, presidente dell’UEFA, ha parlato a Ekipa dellaeconomica del. Le sue dichiarazioni: Le sue parole: «Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa. Mi sono informato e la. È così grave che, secondo me, è uno dei problemi più seri che abbia mai visto nel calcio. A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze concorrenziali, ma le ...

