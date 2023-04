Ceferin attacca la Juventus: “Rispetto il club, ma doveva finire come è finita” (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna ad attaccare la Juventus e i club rimasti fedeli all’idea e al progetto della Superlega il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. In un’intervista rilasciata al media sloveno Ekipa non ha mancato di esprimere un duro giudizio proprio sui bianconeri, ma anche su Barcellona e Real Madrid. La prima stoccata, infatti, è riservata ai tre club, la Juventus e le due big spagnole, con Ceferin che va giù pesantemente: «È interessante sottolineare che dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsificato i bilanci, un altro è indagato per aver pagato dirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa». Il numero uno della Uefa si è quindi soffermato sulla situazione bianconera e sul suo ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna adre lae irimasti fedeli all’idea e al progetto della Superlega il presidente dell’Uefa Aleksander. In un’intervista rilasciata al media sloveno Ekipa non ha mancato di esprimere un duro giudizio proprio sui bianconeri, ma anche su Barcellona e Real Madrid. La prima stoccata, infatti, è riservata ai tre, lae le due big spagnole, conche va giù pesantemente: «È interessante sottolineare che dei treche salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsificato i bilanci, un altro è indagato per aver pagato dirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa». Il numero uno della Uefa si è quindi soffermato sulla situazione bianconera e sul suo ...

