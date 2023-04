Ceferin: «Agnelli? Doveva finire così: nella Juve era tutto sbagliato» (Di lunedì 3 aprile 2023) “Soddisfazione per l’addio di Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali fan degli eventi calcistici. La storia con Juventus Doveva finire come è finita, perché era tutto sbagliato”. Lo ha detto il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) “Soddisfazione per l’addio di? Non la dei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali fan degli eventi calcistici. La storia conntuscome è finita, perché era”. Lo ha detto il presidente della UEFA Aleksander, in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

