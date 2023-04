C’è anche Spalletti nei cinque nomi che il Chelsea valuterà per il prossimo allenatore (Telegraph) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Chelsea non ingaggerà subito Nagelsmann, scrive il Telegraph. Todd Boehly e Behdad Eghbali, attraverso i direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley, hanno una lista di cinque nomi tra cui sceglieranno con calma il successore di Graham Potter. E tra questi c’è anche Luciano Spalletti. Nagelsmann è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico del Chelsea Christopher Vivell al Lipsia. Ma le fonti sono convinte che il processo sarà lungo. Ciò dovrebbe significare che il Chelsea intervisterà anche Mauricio Pochettino e Luis Enrique, entrambi disoccupati, mentre è probabile che si cerchino colloqui con i rappresentanti di Luciano Spalletti del Napoli e almeno un altro candidato, che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilnon ingaggerà subito Nagelsmann, scrive il. Todd Boehly e Behdad Eghbali, attraverso i direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley, hanno una lista ditra cui sceglieranno con calma il successore di Graham Potter. E tra questi c’èLuciano. Nagelsmann è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico delChristopher Vivell al Lipsia. Ma le fonti sono convinte che il processo sarà lungo. Ciò dovrebbe significare che ilintervisteràMauricio Pochettino e Luis Enrique, entrambi disoccupati, mentre è probabile che si cerchino colloqui con i rappresentanti di Lucianodel Napoli e almeno un altro candidato, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - CB_Ignoranza : Nel momento più difficile della Juventus, Manuel Locatelli é diventato il riferimento del centrocampo bianconero, d… - carmitrip91 : Che poi anche se avesse detto abbaia cosa c’è di sbagliato? #incorvassi - Azzu77 : Memento: dove non c’è democrazia, c’è Opec. Per evitare l’allargamento dell’Opec alla Russia si sarebbe dovuta dife… -

L'udienza. Il Papa: no a lavoro nero e precariato. Gratitudine ai lavoratori stranieri Il secondo appello è un no all'abuso del lavoro precario, che ha un impatto sulle scelte di vita dei giovani e talora costringe a lavorare anche quando le forze vengono meno. La precarietà dev'essere ... Nicola Porro perde la testa e travolge il sindacalista africano: "Chi è razzista" Inoltre, vuole anche dire che gli immigrati non sono utili al nostro sistema agricolo, non sono necessari, perché ci sono italiani che possono fare il loro lavoro'. "A lavorare nei campi". Reddito di ... Tennis: Wta. Swiatek regina, Kvitova 10 best ranking per Trevisan Conferma il "best ranking" anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla francese Caroline Garcia, quarta, ed alla tunisina Ons Jabeur, quinta, che ... Il secondo appello è un no all'abuso del lavoro precario, che ha un impatto sulle scelte di vita dei giovani e talora costringe a lavorarequando le forze vengono meno. La precarietà dev'essere ...Inoltre, vuoledire che gli immigrati non sono utili al nostro sistema agricolo, non sono necessari, perché ci sono italiani che possono fare il loro lavoro'. "A lavorare nei campi". Reddito di ...Conferma il "best ranking"la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla francese Caroline Garcia, quarta, ed alla tunisina Ons Jabeur, quinta, che ... Lombardia, c'è poca acqua. E l'irrigazione non parte Terra è vita