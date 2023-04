Cavalieri | Nobili e Notabili insieme grazie all’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale

(Di lunedì 3 aprile 2023) San Severo – Nel pomeriggio del 25 marzo 2023 oltre 100 famiglie Aristocratiche, provenienti da tutta Italia si sono incontrate per un evento socio culturale presso il Teatro Giuseppe Verdi di San Severo. Questo è stato il 3° convegno, dal titolo Araldica Genealogia Esoterismo, dai Borrello ai De/ Di Sangro, il quale poi è proseguito con una cena di gala presso il ristorante Tenuta San Giusta. Convegno promosso dall’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) con sede a Lucito (CB) presso il museo della Civiltà di proprietà del “de Agricola” nella persona del Rettore il N.H. Christian Agricola (Jus Sanguinis), si è svolto nella antica città Aristocratica Sanseverese con l’alto patrocinio della Città di San Severo (FG) della Regione Puglia e il Patrocinio del Casato della storica famiglia ...

