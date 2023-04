Cattivi maestri sempre di moda a sinistra. Susanna Ronconi, ex terrorista rossa, fa gli spot per la droga (Di lunedì 3 aprile 2023) In cattedra, a parlare di droghe da liberalizzare, ad attaccare il governo e il sottosegretario Alfredo Mantovano per le sue posizioni intransigenti sugli stupefacenti. Susanna Ronconi, ex terrorista rossa, Br e tra i leader di Prima Linea, va in giro a dare lezioni di antiproibizionismo, non si sa bene a che titolo. commando assassinò due persone, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. A sparare materialmente fu Pelli, l’unico “autorizzato” dalle BR, mentre Susanna Ronconi ebbe funzione di palo e raccolse i documenti sottratti dalla sede Msi. Fu il primo omicidio commesso dalle Brigate Rosse. Dopo altre imprese compiute sotto la bandiera di Prima Linea, Susanna Roncone fu arrestata nuovamente nel 1983 e condannata a 22 anni di reclusione, per poi ottenere sconti di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) In cattedra, a parlare di droghe da liberalizzare, ad attaccare il governo e il sottosegretario Alfredo Mantovano per le sue posizioni intransigenti sugli stupefacenti., ex, Br e tra i leader di Prima Linea, va in giro a dare lezioni di antiproibizionismo, non si sa bene a che titolo. commando assassinò due persone, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. A sparare materialmente fu Pelli, l’unico “autorizzato” dalle BR, mentreebbe funzione di palo e raccolse i documenti sottratti dalla sede Msi. Fu il primo omicidio commesso dalle Brigate Rosse. Dopo altre imprese compiute sotto la bandiera di Prima Linea,Roncone fu arrestata nuovamente nel 1983 e condannata a 22 anni di reclusione, per poi ottenere sconti di ...

