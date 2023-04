Cattivi atteggiamenti sui social: un commento può diventare reato? (Di lunedì 3 aprile 2023) Oggi andremo a scoprire quando un commento di diffamazione sui social può diventare un reato, anche perché si sa, ormai siamo pieni di “leoni da tastiera” che sanno solo offendere e agire dietro ad uno schermo, e che credono di essere gli unici detentori della verità. Lo Stato fortunatamente ci tutela, perché la diffamazione che avviene sui social si può denunciare, vediamo come e in quali casi. Facebook nel 2021, ha perso 500 mila utenti, non era mai successo prima un avvenimento simile al gruppo Meta di Zuckerberg, di fatti il numero di iscritti è sceso vorticosamente a 1,93 miliardi. Questo calo è stato dovuto sicuramente agli exploit di alcune discussioni che spesso tendono ad animarsi nei commenti sotto alcuni post dei social network, per questo le persone preferiscono altri ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Oggi andremo a scoprire quando undi diffamazione suipuòun, anche perché si sa, ormai siamo pieni di “leoni da tastiera” che sanno solo offendere e agire dietro ad uno schermo, e che credono di essere gli unici detentori della verità. Lo Stato fortunatamente ci tutela, perché la diffamazione che avviene suisi può denunciare, vediamo come e in quali casi. Facebook nel 2021, ha perso 500 mila utenti, non era mai successo prima un avvenimento simile al gruppo Meta di Zuckerberg, di fatti il numero di iscritti è sceso vorticosamente a 1,93 miliardi. Questo calo è stato dovuto sicuramente agli exploit di alcune discussioni che spesso tendono ad animarsi nei commenti sotto alcuni post deinetwork, per questo le persone preferiscono altri ...

