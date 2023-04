Catanzaro, sarà riqualificato il quartiere Gagliano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo ha reso noto ieri, con una nota, che è stato pubblicato sul sito del Comune di Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli interventi di ... Leggi su giornaledicalabria (Di lunedì 3 aprile 2023) Il consigliere comunale diVincenzo Capellupo ha reso noto ieri, con una nota, che è stato pubblicato sul sito del Comune die sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli interventi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDNewsCalabria : Denis Bergamini, sarà presentato il libro che racconta la tragica vicenda - infoitinterno : A Catanzaro sarà un fine settimana in Blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo - corrierelamezia : A Catanzaro sarà un fine settimana in Blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo -… - GianniRosano : @CurvaAUnicafede @Bluewawe22 Dei DERBY con REGGINA, COSENZA e CATANZARO prossimo anno sarà una stagione da non perdere! - sissiisissi2 : L'esponente della Lega sarà nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia -

Catanzaro, sarà riqualificato il quartiere Gagliano Il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo ha reso noto ieri, con una nota, che è stato pubblicato sul sito del Comune di Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli ... Pestaggio di Davide Ferrerio, il 23enne accusato sceglie il rito abbreviato ...davanti al gup del Tribunale dei minori di Catanzaro), istigata dalla mamma, aveva dato ad un uomo - Alessandro Cutro (32), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che sarà ... Abbreviato per aggressore giovane in coma dopo pestaggio ...davanti al gup del Tribunale dei minori di Catanzaro), istigata dalla mamma, aveva dato ad un uomo - Alessandro Cutro (32), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che sarà ... Il consigliere comunale diVincenzo Capellupo ha reso noto ieri, con una nota, che è stato pubblicato sul sito del Comune die sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli ......davanti al gup del Tribunale dei minori di), istigata dalla mamma, aveva dato ad un uomo - Alessandro Cutro (32), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che......davanti al gup del Tribunale dei minori di), istigata dalla mamma, aveva dato ad un uomo - Alessandro Cutro (32), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che... A Catanzaro sarà un fine settimana in blu per la giornata mondiale ... Calabria 7