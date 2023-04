(Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - All'Olimpico per Roma - Samp c'era anche Gianluca. Seduto nella tribuna stampa dello stadio, il designatore degli arbitri di Serie A e B ha assistito al match, prestando attenzione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Caso #Serra, Rocchi ha incontrato #Mourinho e Pinto: ecco perché: Il designatore degli arbitri ha avuto un incontro… - FGiallorossa : RT @valkiller8: Chissà quali termini fantasiosi e mai pronunciati ci saranno questa volta nel referto di Serra contro Vanoli. Caso che sta… - valkiller8 : Chissà quali termini fantasiosi e mai pronunciati ci saranno questa volta nel referto di Serra contro Vanoli. Caso… - sportli26181512 : Vanoli come Mourinho: l'arbitro Serra lo espelle e lui va su tutte le furie. VIDEO: Nella sfida tra Venezia e Como… -

Rocchi voleva soprattutto incontrare la Roma per discutere informalmente dele cercare di capire se da parte del club esistessero motivi di malessere verso la classe arbitrale. Prima della ...Non asono 14 i rossi stagionali, di cui 11 per la panchina. Rocchi - calciomercato.itIl caos con Marcoè ormai stato archiviato, anche se ha aumentato l'attenzione e la pressione sulla ...Massullo Vincere o, incontrario, riuscire a mantenere un distacco dalRiccò secondo della classe (ora a sette lunghezze, con due giornate di campionato poi rimanenti) e quindi far ...

Caso Serra, Rocchi ha incontrato Mourinho e Pinto: ecco perché Corriere dello Sport

Il designatore degli arbitri ha avuto un incontro chiarificatore con il club giallorosso prima della sfida con la Sampdoria ...Sulle tribune dell'Olimpico è spuntato il designatore arbitrale Rocchi, presente per confrontarsi con il club giallorosso dopo gli ultimi fatti ...