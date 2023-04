Caso Regeni | Alessandra Ballerini | ' Il processo va fatto il prima possibile in Italia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : 'Sancire principio che cittadini italiani non possono subire violazione dei loro diritti fondamentali nell'assoluta… - pigherino : Telefoniamo al premier e Tajani Il caso Regeni verso l'archiviazione Aldilà delle promesse del leader al Sisi nell'… - Albe_1964 : @cominif Eppure è palese che le maglie, invece di allentarle (anche perché il diritto sovranazionale non lo consent… - BeppeBongi : nel passato, sul caso Regeni, il governo italiano ha espresso il peggio, oggi questo governo di DESTRA fa il peggio… - Ambrosino6 : ?? 'Verità per Giulio Regeni', da Padova torna a farsi sentire la voce di studenti e dottorandi ??Manifestazione de… -

- 'Sancire principio che cittadini italiani non possono subire violazione dei loro diritti fondamentali nell'assoluta impunità' così l'avvocato della famiglia ...... e del resto non ne discuteremmo oggi senza l'irruenza mediatica del suo. Anche nei suoi ...che assieme a me non ci fossero anche i rappresentanti dei partiti per far proseguire il processo...Suldi Giulio, la Procura di Roma ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale. La richiesta è stata indirizzata al Gup del tribunale, chiamato a decidere sulla possibilità di processare ...

Caso Regeni: la procura di Roma chiede l’intervento della Corte Costituzionale Agenzia Nova

"Sancire principio che cittadini italiani non possono subire violazione dei loro diritti fondamentali nell'assoluta impunità" così l'avvocato della famiglia Regeni ...Anche Elly Schlein chiede verità per Giulio Regeni. La segretaria del Pd ha partecipato al sit in fuori dal tribunale di Roma nel giorno della nuova udienza davanti al gup, nel procedimento per la ...