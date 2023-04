Caso Orlandi, il fratello Pietro rivela: “Emanuela è passata per Londra, ho le prove” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuove rivelazioni sul Caso Emanuela Orlandi la quindicenne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. A fornire nuovi spunti di indagine è stato il fratello Pietro Orlandi intervistato da Giovanni Floris nella trasmissione DiMartedì dopo che la Camera dei deputati ha deciso di approvare all’unanimità l’istituzione della Commissione di inchiesta per il Caso di Emanuela Orlandi. L’intervista inizia partendo dalle rivelazioni fatte dal giornalista Emiliano Fittipaldi nel 2017 e sul resoconto nel quale ci sarebbero informazioni sulla presenza di Emanuela nella città inglese fino al presunto trasferimento in Vaticano nel 1997. Andrea Purgatori in studio dichiara che sia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuovezioni sulla quindicenne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. A fornire nuovi spunti di indagine è stato ilintervistato da Giovanni Floris nella trasmissione DiMartedì dopo che la Camera dei deputati ha deciso di approvare all’unanimità l’istituzione della Commissione di inchiesta per ildi. L’intervista inizia partendo dallezioni fatte dal giornalista Emiliano Fittipaldi nel 2017 e sul resoconto nel quale ci sarebbero informazioni sulla presenza dinella città inglese fino al presunto trasferimento in Vaticano nel 1997. Andrea Purgatori in studio dichiara che sia ...

