Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Ho motivo di credere che Emanuela è passata per Londra” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuovi indizi sul Caso Orlandi: in un’intervista il fratello di Emanuela, Pietro, rivela un possibile passaggio della ragazza a Londra. Caso Orlandi, nuove rivelazioni: Emanuela potrebbe esser stata a Londra Nell’intervista a DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris in onda su La7, Pietro Orlandi parla della sorella scomparsa, Emanuela, nel 1983 asserendo di aver motivo di credere che sia stata portata a Londra dopo il rapimento. Pietro Orlandi fa riferimento ad alcune rivelazioni fatte nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi. Per la precisione si riferisce a cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuovi indizi sul: in un’intervista ildi, rivela un possibile passaggio della ragazza a, nuove rivelazioni:potrebbe esser stata aNell’intervista a DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris in onda su La7,parla della sorella scomparsa,, nel 1983 asserendo di averdiche sia stata portata adopo il rapimento.fa riferimento ad alcune rivelazioni fatte nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi. Per la precisione si riferisce a cinque ...

