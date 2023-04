Caso Negreira | le parole di Ceferin fanno tremare il Barça

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilha sconvolto il calcio spagnolo e rischia di mettere in grossi guai il Barcellona, reo di aver effettuato pagamenti di natura non chiara, tra il 2016 e il 2018, di circa 500mila euro l’anno in favore dell’ex vice presidente del comitato tecnico. Le indagini vanno avanti, mentre dalla UEFA arriva un monito che fail club catalano. Monito dial Barcellona Di seguito, ledel numero uno della UEFA Aleksandersul: Mi sono informato e la situazione è estremamente grave. È così grave che, a mio avviso, è una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio. Non posso commentare direttamente per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Secondo il @mundodeportivo se la #Uefa escluderà il #Barcellona dalla #ChampionsLeague prima che siano conclusi due… - mirkonicolino : (#MundoDeportivo) Se la #Uefa escludesse il #Barcellona dalla #ChampionsLeague per il 'Caso Negreira' senza attende… - mkidj : RT @CalcioFinanza: Ceferin: «La situazione del Barcellona per il caso Negreira è gravissima: non c’è nulla di prescritto per la UEFA» http… - FcInterNewsit : Ceferin sul caso Negreira: 'Situazione gravissima, per la UEFA non c'è prescrizione' - MattSpe91 : RT @CalcioFinanza: Ceferin: «La situazione del Barcellona per il caso Negreira è gravissima: non c’è nulla di prescritto per la UEFA» http… -

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato degli sviluppi delal XIV Congresso dei club dei tifosi in Andalusia, Ceuta e Melilla Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al XIV Congresso dei club dei tifosi in Andalusia, Ceuta e Melilla. ...Il tema è chiaramente il, che agita gli animi della società. Ma Laporta ribadisce: 'Non hanno niente, l'unica cosa che volevano fare era compromettere la nostra buona reputazione - ...Laporta ha chiesto a tutti i presenti unità in un momento segnato dal '' . "Non hanno niente in mano, vogliono solo compromettere la nostra reputazione. Vi chiedo di essere uniti. Il ...

Ceferin sul Barcellona: “Caso Negreira La situazione è gravissima” Calcio in Pillole

Il presidente della UEFA, Alexander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sloveno Ekipa in cui ha parlato anche del caso Negreira che coinvolge il Barcellona. Il presidente della Uefa ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del caso Negreira al Mundo Deportivo dopo le tantissime polemiche degli scorsi giorni: "Non si gioca con i sentimenti del Barcellona che in ...