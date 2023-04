Caso camici: pg Milano, 'Fontana va processato, ha preferito interessi privati' (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli altri quattro indagati nell'inchiesta ribattezzata 'Caso camici' devono essere processati. Lo chiede il pg di Milano Massimo Gaballo in un intervento brevissimo in cui sottolinea come l'atto di appello della procura "è condivisibile", anche alla luce della nuova normativa, e come di fronte a un "processo in gran parte documentale" in cui sussiste la "ragionevole previsione di condanna" non si può fare altro che "ribadire la richiesta di rinvio a giudizio". Fontana era stato prosciolto, lo scorso 13 maggio, dal gup Chiara Valori, la quale aveva stabilito il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per frode in pubbliche forniture per il governatore lombardo, per il cognato Andrea Dini ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilioe gli altri quattro indagati nell'inchiesta ribattezzata '' devono essere processati. Lo chiede il pg diMassimo Gaballo in un intervento brevissimo in cui sottolinea come l'atto di appello della procura "è condivisibile", anche alla luce della nuova normativa, e come di fronte a un "processo in gran parte documentale" in cui sussiste la "ragionevole previsione di condanna" non si può fare altro che "ribadire la richiesta di rinvio a giudizio".era stato prosciolto, lo scorso 13 maggio, dal gup Chiara Valori, la quale aveva stabilito il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per frode in pubbliche forniture per il governatore lombardo, per il cognato Andrea Dini ...

