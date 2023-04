Caso Bochicchio, la Procura chiede l’archiviazione: ‘Nessuno sapeva’ (Di lunedì 3 aprile 2023) La Procura di Roma ha chiesto di archiviare il procedimento a carico di amici e familiari di Massimo Bochicchio, il broker dei vip, morto in un incidente stradale a giugno scorso. Chiuso il filone di indagine principale dopo la morte di Bochicchio, il Pubblico Ministero che si sta occupando della vicenda ha chiesto l’archiviazione per la moglie, il fratello ed anche per il socio del broker che erano indagati per riciclaggio. La motivazione alla base dell’archiviazione è da ricercarsi nel fatto che tutti sembrano essere all’oscuro delle condotte di Bochicchio. Ora però gli avvocati delle vittime – tra le quali figurano l’allenatore Antonio Conte, i calciatori El Shaarawy, Patrice Evrà – avranno una ventina i giorni per opporsi all’archiviazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Ladi Roma ha chiesto di archiviare il procedimento a carico di amici e familiari di Massimo, il broker dei vip, morto in un incidente stradale a giugno scorso. Chiuso il filone di indagine principale dopo la morte di, il Pubblico Ministero che si sta occupando della vicenda ha chiestoper la moglie, il fratello ed anche per il socio del broker che erano indagati per riciclaggio. La motivazione alla base delè da ricercarsi nel fatto che tutti sembrano essere all’oscuro delle condotte di. Ora però gli avvocati delle vittime – tra le quali figurano l’allenatore Antonio Conte, i calciatori El Shaarawy, Patrice Evrà – avranno una ventina i giorni per opporsi aldel ...

