Case green, dopo l'Italia ora anche la Germania dice no (Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministro Spd dell'Edilizia chiede modifiche, quello Liberale della Giustizia pone dubbi sull'adesione alla costituzione: nel governo tedesco è fronda contro le Case green. Verdi isolati

