Casalnuovo | si arrampica su capannone dismesso e cade | così è morto Andrea

Il cadavere di un ragazzo di 17 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, in via Giovanni Falcone, all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il minore era in compagnia di altri ragazzi quando si è arrampicato sul tetto del capannone. Un pannello ha ceduto e il ragazzo è precipitato.

Casalnuovo di Napoli, si arrampica sul tetto di un capannone e cade: morto 17enne Sky Tg24

Questa sera i carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti in via Giovanni Falcone all’interno di uno stabilimento industriale in disuso.Leggi su Sky TG24 l'articolo Casalnuovo di Napoli, si arrampica sul tetto di un capannone e cade: morto 17enne ...