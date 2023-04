Casalnuovo di Napoli | 17enne trovato morto in un capannone abbandonato | l’ipotesi di una sfida con gli amici

(Di lunedì 3 aprile 2023) Si continua a cercare senza sosta la motivazione che avrebbe spinto Andrea D.R., 17 anni, sul tetto di queldida cui, nella serata di domenica 2 aprile, sarebbe scivolato trovando la morte. Forse unatra compagni, forse un gioco, per il giovane non c’è stano nulla da fare. I carabinieri, chiamati dai duedel ragazzo, arrivati in via Giovanni Falcone insieme con il 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo la ricostruzione da parte dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, Andrea, nato ad Acerra, si sarebbe arrampicato sul tetto e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso.più accreditata per ora dagli investigatori è che il giovane si sia potuto arrampicare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusPecoraro : RT @Open_gol: Secondo le prime ricostruzioni il giovane si sarebbe arrampicato sul tetto della fabbrica dismessa e sarebbe caduto dopo il c… - RaiTelevideo : ??Potrebbe essere stata una sfida o un gioco a spingere un 17enne sul tetto di un capannone dal quale è caduto ed è… - Open_gol : Secondo le prime ricostruzioni il giovane si sarebbe arrampicato sul tetto della fabbrica dismessa e sarebbe caduto… - tusciaweb : 17enne trovato morto in un capannone in disuso nel napoletano Casalnuovo di Napoli - Dramma a Casalnuovo di Napoli… - infoitinterno : Casalnuovo di Napoli, ragazzo di 17 anni precipita dal tetto di un capannone e muore sul colpo -

commenta Adiun 17enne, Andrea De Rosa, di Acerra, è stato trovato morto dai carabinieri all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Secondo una prima ricostruzione, ancora da ...Un ragazzo di soli 17 anni è morto adidopo essere caduto dal tetto di un capannone, probabilmente per una sfida, un gioco da ragazzi finito nel più tragico dei modi. A renderlo noto è l' Ansa . Ragazzo di 17 anni ...1' DI LETTURA" Il cadavere di un giovane di 17 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri adi, all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era in compagnia di due amici. Si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone ...

