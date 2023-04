Casa Bianca | i tagli Opec da evitare in un momento di crisi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Nel pezzo Orsini accusava fantomatici 'giornalisti al servizio della Casa Bianca' di aver spacciato per bluff l'ipo… - GiovaQuez : In Israele Netanyahu rimuove il ministro della Difesa reo di non appoggiare la riforma della giustizia. La Casa Bia… - rulajebreal : Trump:”Il 2024 è la battaglia finale, sarà quella più importante. Rimettetemi alla Casa Bianca, il loro regno finir… - SoniaLaVera : RT @ravel80262268: Gli Stati Uniti annunceranno questa settimana un nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina. Lo ha annunciato alla Casa Bianc… - BrandauerLudwig : @RisatoNicola @jopratix Cosa vorra' mai il MIO PRESIDENTE, DICE, BUDIN,.. IL P0RTINAIO, DELLA CASA BIANCA- SIAMO… -

"Crediamo che i tagli alla produzione del petrolio si possano evitare in questo momento di crisi e lo abbiamo fatto sapere". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John ...Volano i prezzi del greggio dopo la mossa a sorpresa del cartello dei produttori dell'Opec, che ha tagliato la produzione per far salire i prezzi. Una mossa che indispettisce la, complica la lotta delle banche centrali contro l'inflazione e senza dubbio rende più difficile il mercato dell'oro nero. La prova è arrivata subito con un balzo del Wti - il riferimento

In realtà la decisione appare una ritorsione contro l'alleato storico, gli Stati Uniti, dopo la decisione della Casa Bianca di non tornare a comprare petrolio per ricostruire le sue riserve ...(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - "Crediamo che i tagli alla produzione del petrolio si possano evitare in questo momento di crisi e lo abbiamo fatto sapere". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la ...