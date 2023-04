Carriere alias | lo studente transgender del Marco Polo | «Non è un capriccio Vi spiego perché aiuta noi e i docenti» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 aprile 2023) «Non mi sento tutelato. Solo escluso, come persona». A parlare è Flo Las, un ragazzodi 18 anni che frequenta il liceo artisticodi Venezia, l’istituto finito nel mirino di Fratelli d’Italia per le. Ovvero i profili alternativi che permettono agli studenti e allesse di sostituire sul registro elettronico il nome anagrafico con quello elettivo. Alsono attive dal 2021 e ne usufruiscono in tutto sei studenti. Ieri, però, Fdi ha inviato una lettera alla preside Maria Rosa Cesari per chiederne l’interruzione. «Appena l’ho saputo, mi sono chiesto: “Ma questo governo non ha niente di meglio da fare?”», commenta Flo Las a Open. «Le nostre scuole sono piene di problemi. E Fratelli d’Italia cosa fa? Si ...