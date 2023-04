Carriera alias, ecco come a scuola la sinistra cambia (illegalmente) nome ai trans (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – La Carriera alias è tornata alla ribalta, dopo il “rimbrotto” di FdI ad una scuola di Venezia, riportato da Tgcom24, in cui il partito di maggioranza ricorda la palese illegalità della pratica allla preside dell’istituto. La quale reagisce con frenetica e consueta “indignazione”. Cos’è la Carriera alias? Cos’è la Carriera alias La “Carriera alias” è una vera e propria identità alternativa, creata per gli degli studenti transgender che vogliono sentirsi “altro” rispetto al loro sesso. Così le scuole, al liceo ma anche all’università, hanno iniziato a diffondere la pratica, ovviamente sostenuti dall’universo arcobalenato Lgbt. Anni fa una certa “Anna che si sentiva Andrea” al liceo Cavour di Roma, chiese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Laè tornata alla ribalta, dopo il “rimbrotto” di FdI ad unadi Venezia, riportato da Tgcom24, in cui il partito di maggioranza ricorda la palese illegalità della pratica allla preside dell’istituto. La quale reagisce con frenetica e consueta “indignazione”. Cos’è la? Cos’è laLa “” è una vera e propria identità alternativa, creata per gli degli studentigender che vogliono sentirsi “altro” rispetto al loro sesso. Così le scuole, al liceo ma anche all’università, hanno iniziato a diffondere la pratica, ovviamente sostenuti dall’universo arcobalenato Lgbt. Anni fa una certa “Anna che si sentiva Andrea” al liceo Cavour di Roma, chiese ...

