Carriera alias a scuola | FdI vuole eliminare il percorso per gli studenti transgender

(Di lunedì 3 aprile 2023) La transessualità e il relativodidiventano materia di scontro frontale a. Il partito di Governo, Fratelli d’Italia, attacca la preside del liceo artistico Marco Polo di Venezia. Alla dirigente scolastica, Maria Rosaria Cesari, è giunta una lettera di richiamo su carta intestata di FdI in cui si condanna l’adozione da parte del liceo della. Si tratta di unche consente aglidi sostituire nei documenti scolastici il nome anagrafico assegnato alla nascita, in base al sesso biologico, con un nuovo nome in cui si riconoscono perché corrisponde alla loro identità percepita.del liceo artistico Marco Polo di Venezia, la ...

La "" , cioè il percorso usato da molti licei e istituti in tutta Italia per consentire agli studenti transgender - e non solo - di sostituire il nome anagrafico assegnato alla nascita in ...Roma, 3 apr - Laè tornata alla ribalta, dopo il 'rimbrotto' di FdI ad una scuola di Venezia, riportato da Tgcom24 , in cui il partito di maggioranza ricorda la palese illegalità della pratica allla ...... molto delicata: ' Le famiglie registrano come per l'ennesima volta, come accaduto l'anno scorso sul cambio di regolamento a loro insaputa per l'introduzione della, ci sia la completa ...

Scontro sulla carriera "alias" in una scuola veneziana VeneziaToday

“Abolire” la “carriera alias”, ossia il percorso introdotto per consentire agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico assegnato alla nascita in base al sesso biologico. Lo sostengono ..."Non è negoziabile. Noi resistiamo". A Venezia la preside di un liceo intende dare battaglia sul mantenimento della carriera alias per gli studenti transgeder. Fdi la contesta: "Progetto ideologico" ...