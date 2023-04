Carovita anche sulla telefonìa: tariffe indicizzate all’inflazione e senza diritto di recesso. Aumenti stimati fino a 35 euro (Tim e WindTre in prima linea) (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre a luce, gas e cibo, anche telefonare diventa ulteriore fonte di preoccupazione per le tasche degli italiani. L’alto tasso di inflazione ha fatto inaugurare l’anno ai gestori con prezzi più alti di uno o due euro per tariffa, una tendenza che non accenna ad arrestarsi. Ma c’è di più. La novità, oltre al rincaro dei costi di chiamate e servizi internet, è l’indicizzazione delle stesse tariffe all’inflazione. In buona sostanza: i prezzi salgono se il Carovita aumenta. Un meccanismo però che non prevede la stessa proporzione anche al ribasso nel caso di inflazione in discesa. La nuova formula poi non prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Il quadro non incoraggiante, ripreso da La Stampa, è fornito dall’Osservatorio ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre a luce, gas e cibo,telefonare diventa ulteriore fonte di preoccupazione per le tasche degli italiani. L’alto tasso di inflazione ha fatto inaugurare l’anno ai gestori con prezzi più alti di uno o dueper tariffa, una tendenza che non accenna ad arrestarsi. Ma c’è di più. La novità, oltre al rincaro dei costi di chiamate e servizi internet, è l’indicizzazione delle stesse. In buona sostanza: i prezzi salgono se ilaumenta. Un meccanismo però che non prevede la stessa proporzioneal ribasso nel caso di inflazione in discesa. La nuova formula poi non prevede la possibilità di esercitare ildi. Il quadro non incoraggiante, ripreso da La Stampa, è fornito dall’Osservatorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicKiappa : RT @santre1977: No ma parliamo della farina di insetti e non dell’incapacità di gestire i fondi europei, di fare una cosa qualsiasi di cont… - ObiBeatBox : RT @santre1977: No ma parliamo della farina di insetti e non dell’incapacità di gestire i fondi europei, di fare una cosa qualsiasi di cont… - FrancescoAbba11 : RT @santre1977: No ma parliamo della farina di insetti e non dell’incapacità di gestire i fondi europei, di fare una cosa qualsiasi di cont… - valecpu : RT @santre1977: No ma parliamo della farina di insetti e non dell’incapacità di gestire i fondi europei, di fare una cosa qualsiasi di cont… - Matteo_Varg : RT @santre1977: No ma parliamo della farina di insetti e non dell’incapacità di gestire i fondi europei, di fare una cosa qualsiasi di cont… -