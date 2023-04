Carolina e Giorgio | gli studi di “patolinguistica” in Germania diventano un podcast scientifico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ho fatto una chiacchierata conZanchi eBenedetti, due ragazzi che hannoato “” a Potsdam, in. Mi hanno raccontato il loro percorso, le difficoltà che hanno incontrato e i loro progetti.è nata a Bergamo, ha frequentato il liceo linguistico Falcone e si è diplomata e laureata in “” in, invece, è nato a Parma e haato lingue a Bologna prima di trasferirsi a Berlino per frequentare la magistrale in linguistica. Dopo la magistrale, ha capito che gli sarebbe piaciuto approfondire loo dei disturbi del linguaggio, e quindi ha scelto di iscriversi alla stessa triennale di, a Potsdam, e ...