Carolina Crescentini: "Lillo? É il nostro Jack Black" (Di lunedì 3 aprile 2023) "Cagna maledetta mi porta fortuna E ora riporto il kung fu a Roma" la Repubblica, di Arianna Finos, pag. 28 Sabato mattina in casa di Carolina Crescentini. «Sono qui che ribalto gli spazi, metto a posto. Non ci sono quasi mai, mi ritaglio anche tempo per leggere». L'attrice festeggia il Ciak d'oro vinto per Mare fuori— ma era in lizza anche con Boris e Tutto chiede salvezza — con un film dal 6 aprile su Prime Video, insieme a Lillo, Grosso guaio all Esquilino-La leggenda del Kungfu, diretto da Younuts!. Lei è la mamma di uno dei ragazzini che ingaggia l'attore fallito Lillo — "famoso" per un b-movie sul kung fu girato a Roma — per imparare a difendersi dal bullo della scuola. «Sì. Con Lillo avevo girato un altro film, da fan lo conoscevo dai tempi di Latte e i suoi derivati. È divertente, buono, il ...

