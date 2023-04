Carlos Sainz è una furia: “Mi hanno derubato del quarto posto!” (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal quarto al dodicesimo posto dell’ordine di arrivo finale del Gran Premio d’Australia per una penalità che sembra essere, davvero, troppo esagerata. Il giro che contiene il contatto tra la Ferrari di Carlos Sainz e l’Aston Martin di Fernando Alonso è stato cancellato dalla storia di questo terzo appuntamento della Formula 1, ma la sanzione è stata comunque commissionata al pilota spagnolo. Risultato? Retrocessione in griglia. Una beffa che ha lasciato tutti senza parole: l’iberico del Cavallino Rampante ha preferito non rilasciare troppe dichiarazioni per non esasperare il suo pensiero, ma la rabbia nei suoi occhi era palese e pronta a detonare. Le parole al vetriolo di un Carlos Sainz che preferisce autocensurarsi: “Non parlo, sennò finisce male…” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalal dodicesimo posto dell’ordine di arrivo finale del Gran Premio d’Australia per una penalità che sembra essere, davvero, troppo esagerata. Il giro che contiene il contatto tra la Ferrari die l’Aston Martin di Fernando Alonso è stato cancellato dalla storia di questo terzo appuntamento della Formula 1, ma la sanzione è stata comunque commissionata al pilota spagnolo. Risultato? Retrocessione in griglia. Una beffa che ha lasciato tutti senza parole: l’iberico del Cavallino Rampante ha preferito non rilasciare troppe dichiarazioni per non esasperare il suo pensiero, ma la rabbia nei suoi occhi era palese e pronta a detonare. Le parole al vetriolo di unche preferisce autocensurarsi: “Non parlo, sennò finisce male…” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brokncrwn : carlos sainz quando gli é stata comunicata la penalità: - grazleo2 : Se troviamo un responsabile su quello che è accaduto ieri a Melbourne ai danni di Carlos Sainz non possiamo che tro… - ale_x_lando4 : @maliduck Behbhe alonso meritava il podio solo se non avessero dato la penalità a carlos. Pk se tu fia non mi conti… - aryxvision : RT @kavvaakari: carlos sainz incazzato nero che va a parlare con gli steward #AustralianGP - Chiarsss0711 : RT @Megheee_: Carlos Sainz penalizzato dalla FIA per un giro che la FIA ha annullato per far fare un altra ripartenza, madonna che porcata -