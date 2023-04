Carlo Vicentini, il piano del medico della strage: la figlia uccisa mentre scappava, il figlio disabile Massimo nel sonno. Sequestrato ... (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando gli agenti della polizia Scientifica e della Squadra mobile della Questura hanno varcato la porta d'ingresso della villetta in cui viveva l'urologo aquilano Carlo Vicentini con la famiglia, ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando gli agentipolizia Scientifica eSquadra mobileQuestura hanno varcato la porta d'ingressovilletta in cui viveva l'urologo aquilanocon la famiglia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Carlo Vicentini, la figlia uccisa in corridoio mentre scappava, l'altro disabile nel sonno: il piano omicida del me… - infoitinterno : Strage l'Aquila, come Carlo Vicentini ha ucciso la sua famiglia - infoitinterno : Carlo Vicentini, la figlia uccisa in corridoio mentre scappava, l'altro disabile nel sonno: il piano omicida del me… - Gazzettino : Carlo Vicentini, la figlia uccisa in corridoio mentre scappava, l'altro disabile nel sonno: il piano omicida del me… - infoitinterno : Carlo Vicentini, colleghi del primario che ha ucciso moglie e figli sotto choc: «Non ha retto alla sofferenza del f… -