Carlo III e l'incapacità di perdonare Harry (per amore di Camilla) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il re sarebbe «ancora furioso» per come il figlio ha dipinto la moglie in Spare, definita una «malvagia intrigante». La regina consorte è, per Harry, la matrigna cattiva che ha preso il posto della madre, per Carlo la donna della sua vita. Da difendere a tutti i costi Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Il re sarebbe «ancora furioso» per come il figlio ha dipinto la moglie in Spare, definita una «malvagia intrigante». La regina consorte è, per, la matrigna cattiva che ha preso il posto della madre, perla donna della sua vita. Da difendere a tutti i costi

