Carcere duro, il rapporto del Garante sul 41 bis: "Troppi 740 detenuti in Italia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono più di 700 i detenuti al 41 bis. Troppi, secondo il Garante delle persone private della libertà, che nel suo rapporto su questo regime detentivo speciale, stilato all'esito di visite compiute nelle carceri, chiede se non sia possibile una loro riduzione, destinandoli all'Alta sicurezza. Le visite hanno fatto emergere "criticità" sul piano del diritto alla finalità rieducativa della pena e, per questo, il Garante chiede un complesso di interventi: via le "misure restrittive non strettamente funzionali" agli scopi del 41 bis, abolizione delle Aree riservate, riconfigurazione degli ambienti, alfabetizzazione e libri elettronici per i detenuti. La maggior parte ha una condanna definitiva Nello specifico, sono 740, tra cui 12 donne, le persone sottoposte al regime detentivo speciale ...

