Carburante, scende il prezzo del gasolio: sale la benzina (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Salgono i prezzi della benzina, mentre il gasolio scende. Si riversano pienamente questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i movimenti registrati la scorsa settimana sui listini dei prezzi consigliati, con conseguente ulteriore rialzo della benzina (sopra 1,86 euro/litro) e calo del gasolio (a 1,77 euro/litro). In aumento le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,771 euro/litro (-5, compagnie 1,775, pompe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Salgono i prezzi della, mentre il. Si riversano pienamente questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i movimenti registrati la scorsa settimana sui listini dei prezzi consigliati, con conseguente ulteriore rialzo della(sopra 1,86 euro/litro) e calo del(a 1,77 euro/litro). In aumento le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,862 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,771 euro/litro (-5, compagnie 1,775, pompe ...

