Carbonara di Nola | bloccano finta auto delle forze dell’ordine | arrestato 20enne

(Di lunedì 3 aprile 2023) Aveva dei lampeggianti. Come quelli in dotazione. Avrebbe tratti in inganno chiunque (o quasi). Con sé anchericetrasmittenti. Con un obiettivo: eludere i controlli e far cadere ignare vittime nella sua trappola. E così i militari della locale stazione hannoper ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lampeggianti come quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, numerosi attrezzi atti per lo scasso, ricetrasmittenti: è quanto hanno trovato i carabinieri a bordo di un'auto che a Carbonara di Nola non si è fermata ad un alt. I militari della locale stazione hanno arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 20enne

