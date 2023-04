Cara destra, ora basta coi divieti e le sanzioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Ah rieccoci. Il centrodestra ci ricasca e rispolvera ancora una volta la Cara vecchia politica dei divieti e delle sanzioni. Dopo quello relativo all’estensione del divieto sul fumo anche all’aperto, la maggioranza di governo smarrisce di nuovo la bussola delle libertà ed inciampa clamorosamente in un altro surreale provvedimento. Questa volta, però, il pericolo per la sicurezza nazionale non è più banalmente rappresentato da e-cig o sigarette varie, bensì da una manciata di parole straniere. Si, esattamente. Il numero di anglicismi nel nostro dizionario pare essere diventato d’improvviso troppo elevato, e così, via alle multe per chi, nella pubblica amministrazione, fa ricorso a termini non riconducibili alla lingua italiana. La strampalata ed anacronistica proposta di legge porta la firma di Fabio Rampelli, deputato ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 aprile 2023) Ah rieccoci. Il centroci ricasca e rispolvera ancora una volta lavecchia politica deie delle. Dopo quello relativo all’estensione del divieto sul fumo anche all’aperto, la maggioranza di governo smarrisce di nuovo la bussola delle libertà ed inciampa clamorosamente in un altro surreale provvedimento. Questa volta, però, il pericolo per la sicurezza nazionale non è più banalmente rappresentato da e-cig o sigarette varie, bensì da una manciata di parole straniere. Si, esattamente. Il numero di anglicismi nel nostro dizionario pare essere diventato d’improvviso troppo elevato, e così, via alle multe per chi, nella pubblica amministrazione, fa ricorso a termini non riconducibili alla lingua italiana. La strampalata ed anacronistica proposta di legge porta la firma di Fabio Rampelli, deputato ...

