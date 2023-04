Caputo trascinatore | all’Empoli lo scontro salvezza con il Lecce

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’Empoli vince 1-0 in casa contro ilgrazie al gol dal dischetto segnato da Francesco. Problemi iniziali prima della partita (motivo per cui è stata posticipata di qualche ora). DI MISURA – Empoli-comincia con qualche ora di ritardo rispetto l’orario iniziale delle 18:30. Principio di incendio al Castellani causato da un cortocircuito all’interno dello spogliatoio proprio dei padroni di casa. Sfida cominciata alle 19:30, che vede la squadra di Paolo Zanetti trionfare in casa. L’Empoli crea tanto nel primo tempo meritando il vantaggio, che però non arriva. Dopo il primo tempo in pareggio (0-0), al 62?trasforma il calcio di rigore conquistato da Parisi. Ilanche nel secondo tempo non si avvicina mai al gol del pareggio e anzi rischia anche di subire il raddoppio con ...