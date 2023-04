Captain America | Chris Evans | Tornare nei panni di Steve Rogers non mi sembra giusto

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ospite del C2E2 di Chicago,ha spiegato perché non gli sembri idoneoa indossare idiall'interno dell'MCU. Sono ormai passati 4 anni dall'uscita nelle sale di Avengers: Endgame, ma i fan della Marvel continuano a chiedere con insistenza il grande ritorno di Robert Downey Jr. eneidi Tony Stark e. A parlarne ci ha pensato proprio colui che ha portatosul grande schermo in una recente ospitata al C2E2 di Chicago. "Per me è molto dura, sapete? Adoro talmente tanto quel ruolo e penso ci siano molte storie suda raccontare, ma al tempo tesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laFairyh : @1988manue Beh anche il papà è bello, ma il piccolo Captain America spacca proprio tutto, mi spiace per te?? - GianlucaOdinson : Captain America, Chris Evans sicuro: 'Ci sono ancora storie su Steve Rogers da raccontare' - bonheurjeno : captain america HAHAHAHAHAHHAH - aurorangecounty : RT @succodifungo: secondo me voi state trattando questa cosa un po' come captain america civil war w volete fare team cap team tony. non su… - marvelcinemaita : Captain America, Chris Evans sul suo possibile ritorno nell’MCU: ‘Ci sono altre storie da raccontare’ -

...precede di un anno l'uscita del terzo capitolo della saga dedicata al personaggio la cui trama si inserisce comunque nella storia generale delle pellicole del MCU Chris Evans èil ...La Smulders ha ripreso il ruolo in diverse foto Marvel tra cui Spider - Man: Far From Home ,: Civil War e tutti i film degli Avengers. Di recente ha ricevuto ottime recensioni per la ...Il trailer inoltre, come potete vedere qui sopra, cambia completamente il tono delle produzioni Marvel Studios, avvicinandosi molto a quanto fatto con: The Winter Soldier . GUARDA - ...

Captain America, Chris Evans sicuro: 'Ci sono ancora storie su Steve Rogers da raccontare' Everyeye Cinema

Quali e quanti personaggi de L'incredibile Hulk torneranno in Captain America: New World Order Facciamo il punto.Captain Phillips-Attacco in mare aperto con Tom Hanks, si ispira ad un drammatico fatto di cronaca accaduto nel 2009. Vi diciamo qual è.