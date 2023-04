"Capitolo nuovo". Ezio Mauro, chi c'è dietro la bomba di San Pietroburgo (Di lunedì 3 aprile 2023) Per l'attentato avvenuto in un bar di San Pietroburgo di proprietà del capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in cui è rimasto ucciso il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky è stata arrestata una donna di 26 anni, Daria Trepova: secondo una prima ricostruzione sarebbe accusata di aver portato al caffè una scatola con un busto del militare, al cui interno era confEzionato dell'esplosivo. Ma è presto per stabilire la reale matrice dell'agguato. Ezio Mauro, giornalista e scrittore, nel corso della puntata di lunedì 3aprile di Agorà, su Rai3, ha spiegato che al momento "si possono fare soltanto delle ipotesi". L'ex direttore di Repubblica sottolinea che "la vittima aveva un milione di follower ed era molto seguita, faceva una propaganda assoluta e predicava al massacro con violenze militari. Quindi si può ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Per l'attentato avvenuto in un bar di Sandi proprietà del capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in cui è rimasto ucciso il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky è stata arrestata una donna di 26 anni, Daria Trepova: secondo una prima ricostruzione sarebbe accusata di aver portato al caffè una scatola con un busto del militare, al cui interno era confnato dell'esplosivo. Ma è presto per stabilire la reale matrice dell'agguato., giornalista e scrittore, nel corso della puntata di lunedì 3aprile di Agorà, su Rai3, ha spiegato che al momento "si possono fare soltanto delle ipotesi". L'ex direttore di Repubblica sottolinea che "la vittima aveva un milione di follower ed era molto seguita, faceva una propaganda assoluta e predicava al massacro con violenze militari. Quindi si può ...

