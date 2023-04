Capispalla dedicati all’aviazione militare nella collezione Avirex

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 aprile 2023) Giacche intramontabili, fregi militari realizzati a mano e il mood vintage che racconta il vero DNA diNice Footwear epresentano, per la prima volta insieme, ladi giacche dell’iconico brand con la stella alata, frutto della recente costituzione di una Joint Venture con il marchio storico e internazionale. Una sinergia importante che prevede il lancio di una linea didallo stile military e sportivo, simbolo dell’identità del marchio che in origine realizzava giacche di pelle per l’esercito, la marina e l’aeronautica degli Stati Uniti. Il progetto rappresenta per Nice Footwear un passo significativo all’interno di una strategia di differenziazione di prodotto. LAIl G1 è il capo storico di, pratico e ...