Caos ultras, duro attacco del ministro Abodi ai tifosi del Napoli – FOTO (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli episodi che si sono verificati in Curva B ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona hanno rappresentato una pagina buia del mondo del calcio. Violenza, rabbia e proteste: tutto ciò che può andare contro i valori e principi che il sano sport dovrebbe promuovere. FOTO: Curva B, Napoli-Milan Anche all’Olimpico di Roma, nel corso della partita tra Roma e Sampdoria, si è verificato uno spiacevole episodio nei confronti dell’allenatore blucerchiato Dejan Stankovi?. Il tecnico è stato difeso dall’allenatore giallorosso José Mourinho, che ha invitato la sua tifoseria a porre fine ai cori offensivi e razzisti nei confronti del collega. Le parole del ministro Andrea Abodi In merito a questi episodi ha preso parola sul proprio profilo Twitter il ministro dello Sport Andrea ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli episodi che si sono verificati in Curva B ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona hanno rappresentato una pagina buia del mondo del calcio. Violenza, rabbia e proteste: tutto ciò che può andare contro i valori e principi che il sano sport dovrebbe promuovere.: Curva B,-Milan Anche all’Olimpico di Roma, nel corso della partita tra Roma e Sampdoria, si è verificato uno spiacevole episodio nei confronti dell’allenatore blucerchiato Dejan Stankovi?. Il tecnico è stato difeso dall’allenatore giallorosso José Mourinho, che ha invitato la sua tifoseria a porre fine ai cori offensivi e razzisti nei confronti del collega. Le parole delAndreaIn merito a questi episodi ha preso parola sul proprio profilo Twitter ildello Sport Andrea ...

