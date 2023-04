Caos al liceo Da Vinci | Baccini | “Necessario fare chiarezza | chiesto un incontro alla dirigente”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023) Fiumicino – “Le cronache quotidiane continuano ad occuparsi della questione dei ragazzi del Dae di tutti i disagi che sono costretti a subire quotidianamente insieme alle famiglie. Purtroppo non si riesce a dar seguito a questa situazione per cui è giunto il momento diprima di trascinare giovani e famiglie in un altro anno da girone infernale”. Queste la parole del candidato sindaco di centrodestra, Marioche ha inviato una notascolastica delDa, la professoressa Daniela Gargiulo, per chiedere uned affrontare le questioni ancora in sospeso: “Dopo la circolare emessa dscolastica il 30 marzo – spiega ancora ...