Canuti | «Inzaghi ha poche colpe! L’Inter se la gioca con il Benfica»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nazzareno, ospite di Radio Sportiva, ha parlato del momento delin campionato e della situazione di Simone. L’ex nerazzurro ha poi detto la sua sulla sfida di Champions League con il. COLPE DIVISE ? Nazzarenoha parlato della situazione attuale in casa Inter e delle colpe di Simone: «La panchina scricchiola ma a questo punto del campionato non conviene cambiare. Soprattutto perché non ci vorrebbe una scossa ma un terremoto in casa Inter. Io sono sempre del parere che l’allenatore ha delle colpe che non possono arrivare oltre il trenta per cento. Il settanta per cento è da attribuire aitori che scendono in campo. Nelle ultime partite non è stato un problema di eccessiva sicurezza o di avere timori. Una squadra che crea ...