Canada da vomito | arrivano i campi estivi per trasformare i bimbi in drag queen

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr — Inprocede speditissima, senza incontrare mezzo sassolino che le ostacoli il percorso, la martellante, capillare propaganda gender che espone i bambini fin dalla più tenera età a fluidità e ipersessualizzazione: complice uno Stato che si è consegnato nelle mani adunche delle lobby Lgbt appoggiandone le istanze, silenziando il dissenso attraverso i reati di opinione e foraggiandola economicamente e mediaticamente. Ultima dimostrazione del marciume del sistema Trudeau in fatto di indottrinamento infantile, rivelata da La Verità, arriva da Vancouver, dove il Carousel thatre for young people ha organizzato un campo estivo per diventare piccole. Il campo estivo perper bambini da 7 anni in su Bambini dai 7 anni in su, istruiti da omosessuali mascherati da una ...

