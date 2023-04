“Camilla è troppo vecchia” e Carlo glielo impedisce (Di lunedì 3 aprile 2023) Camilla Parker Bowles “è troppo vecchia”, lo ha detto lei stessa, e per questo ha dovuto rinunciare a una cosa cui tiene moltissimo. In fondo ha dei doveri nei confronti dei suoi sudditi e non può permettersi di mettere a rischio la loro Regina consorte, magari lasciando vedovo anzitempo Carlo. Classe 1947, ha deciso di smettere di cavalcare e il Re è d’accordo con lei, anzi glielo avrebbe proibito se lei avesse insistito nel continuare a salire in sella. Camilla non può più farlo Camilla dunque ha rinunciato all’equitazione, una vera e propria passione per lei e in generale per la maggior parte della nobiltà britannica. Ma poco prima dell’incoronazione, a 75 anni, il prossimo 17 luglio saranno 76, ha deciso di non andare più a cavallo. Lo ha confessato lei stessa come ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 aprile 2023)Parker Bowles “è”, lo ha detto lei stessa, e per questo ha dovuto rinunciare a una cosa cui tiene moltissimo. In fondo ha dei doveri nei confronti dei suoi sudditi e non può permettersi di mettere a rischio la loro Regina consorte, magari lasciando vedovo anzitempo. Classe 1947, ha deciso di smettere di cavalcare e il Re è d’accordo con lei, anziavrebbe proibito se lei avesse insistito nel continuare a salire in sella.non può più farlodunque ha rinunciato all’equitazione, una vera e propria passione per lei e in generale per la maggior parte della nobiltà britannica. Ma poco prima dell’incoronazione, a 75 anni, il prossimo 17 luglio saranno 76, ha deciso di non andare più a cavallo. Lo ha confessato lei stessa come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria65891318 : @Camillamariani4 Camilla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ti voglio bene.troppo sfrontata.un abbraccio. - oggisettimanale : Per decenni è stata 'l'altra', quella di troppo. Ora #Camilla si prende le sue rivincite, decide tutto (a cominciar… - HOLLANDWBTS : @SPlDEYJKOO frequenti troppo camilla avete entrambe questa mania di rendere tutto about you - nadiacrovella_ : Troppo Camilla - camilla_colombo : RT @tpellizzari: Tra satelliti in funzione, abbandonati o danneggiati: perché lo Spazio intorno alla Terra sta diventando troppo affollato… -