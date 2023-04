Cambi: euro in lieve calo a 1,0793 dollari (Di lunedì 3 aprile 2023) euro in lieve calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è sCambiata a 1,0793 dollari con una diminuzione dello 0,42%. Rispetto allo yen l'euro vale 144,0400 con un calo dello 0,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023)inquesta mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è sata a 1,con una diminuzione dello 0,42%. Rispetto allo yen l'vale 144,0400 con undello 0,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Cambi: euro in lieve calo a 1,0793 dollari: Moneta unica scambiata a 144,0400 yen - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%). Cambi: yen debole su dollaro ed euro #ANSA - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%): Cambi: yen debole su dollaro ed euro - santapazienza99 : @zona_bianca @demagistris @ConcitaBorrelli Sono zingari Rom, per antonomasia LADRI. È la loro cultura e non li camb… - mr_cambi : Sono tutti d'accordo per tenersi potere e privilegi... oltre a EURO'32. E la Juve deve essere fermata per anni...… -