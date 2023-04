Calendario scolastico 2023/24, quando iniziano le lezioni. In aggiornamento le date per regione (Di lunedì 3 aprile 2023) Ultimi mesi di lezione nell'anno scolastico 2022/23. Si pensa al prossimo che partirà l'1 settembre 2023. I giorni di lezione e di vacanza vengono stabiliti dai calendari scolastici regionali che le Regioni e le province autonome annualmente approvano. I consigli di classe, inoltre, con apposite delibere possono stabilire, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare, altri giorni di stop. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Ultimi mesi di lezione nell'anno2022/23. Si pensa al prossimo che partirà l'1 settembre. I giorni di lezione e di vacanza vengono stabiliti dai calendari scolastici regionali che le Regioni e le province autonome annualmente approvano. I consigli di classe, inoltre, con apposite delibere possono stabilire, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare, altri giorni di stop. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiVdA : Approvato il calendario scolastico 2023/2024: si torna a scuola l'11 settembre #IoSeguoTgr @TgrRai - vdaufficiale : Calendario scolastico per l'anno scolastico 2023/2024 - GAntifascista : RT @INGVambiente: L’INGV ha dato il via nei giorni scorsi al concorso per la realizzazione del calendario scolastico 2023-2024. Il titolo è… - G_Povero : RT @INGVambiente: L’INGV ha dato il via nei giorni scorsi al concorso per la realizzazione del calendario scolastico 2023-2024. Il titolo è… - susinamorta : RT @INGVambiente: L’INGV ha dato il via nei giorni scorsi al concorso per la realizzazione del calendario scolastico 2023-2024. Il titolo è… -