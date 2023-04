Calendario pagamenti Noipa aprile 2023 | le novità e i dettagli

(Di lunedì 3 aprile 2023) Le date ufficiali di accredito dello stipendiodi, per i dipendenti pubblici del comparto Istruzione e Ricerca, e per quello della Sanità, sono le seguenti: 21/04/, data esigibilità stipendi per i docenti ed il personale Ata, il cedolino è visibile, nella sezione personale di, per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno; 26/04/, è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto sanità; dal 26-28/04/, data esigibilità per il personale supplente breve e saltuario della scuola e del personale VVF. Le date successive saranno aggiornate durante il prosieguo del mese e vi terremo aggiornati su ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FnpLombardia : ???????????Pensioni aprile: il calendario dei pagamenti e tutto quello che c'è da sapere?? - SVizzola : Pensioni, aumenti per la rivalutazione ad aprile: calendario pagamenti e di quanto sale l'assegno - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Calendario pagamenti INPS aprile 2023, le date: dalla NASpI all'assegno unico - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Calendario pagamenti INPS aprile 2023, le date: dalla NASpI all'assegno unico - EdizioniAnicia : Calendario pagamenti INPS aprile 2023, le date: dalla NASpI all’assegno unico -

... Irpef, IVA e contributi Inps Il 17 aprile è il giorno deiper sostituti di imposta e ...di aprile slittano a maggio Chiudiamo segnalando una mini proroga per due scadenze inil 30 ...... ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste per ritirare l'assegno, questo sarà un mese di 'posticipi', complice il. Sorprese in positivo visto che gli ...Ildeiè molto fitto perché tutte le rate andranno versate entro la nuova data di scadenza della concessione, che è appunto il 31 dicembre 2027. In origine, sarebbe dovuta finire ...

Pensioni, aumenti per la rivalutazione ad aprile: calendario pagamenti e di quanto sale l'assegno ilmessaggero.it

Pensioni, dal primo aprile sono partiti gli accrediti degli assegni. Sia per chi riceve l'accredito bancario, ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste ...Il Motomondiale tira, saggiamente, il fiato dopo essere partito a razzo. Pasqua sarà pertanto di riposo, dopodiché si tornerà in azione nel successivo weekend. Si rimarrà sulle sponde occidentali dell ...