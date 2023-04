Calendario gara-5 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Calendario completo di gara-5 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Solo l’Itas Trentino è riuscita a chiudere la serie contro Monza in quattro partite, mentre le altre tre semifinaliste verranno decise al quinto e decisivo confronto. Perugia, Modena e Civitanova tornano dunque sul campo di casa per affrontare rispettivamente Milano, Piacenza e Verona. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, almeno una partita sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilcompleto di-5 deidi finale deiScudetto delladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Solo l’Itas Trentino è riuscita a chiudere la serie contro Monza in quattro partite, mentre le altre tre semifinaliste verranno decise al quinto e decisivo confronto. Perugia, Modena e Civitanova tornano dunque sul campo di casa per affrontare rispettivamente Milano, Piacenza e Verona. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, almeno una partita sarà visibile anche intv in chiaro su Rai ...

