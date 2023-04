Calciomercato Napoli, arriva un’offerta dal PSG per Osimhen. Simeone nel mirino di una big italiana (Di lunedì 3 aprile 2023) In casa Napoli si pensa già al prossimo mercato estivo. Dopo una stagione esaltante, molti sono i club pronti a spendere milioni e milioni di euro per acquistare i principali artefici del successo azzurro, con Kvara ed Osimhen che hanno raggiunto valori importanti e che possono assicurare alla proprietà azzurra un introito senza precedenti. In L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) In casasi pensa già al prossimo mercato estivo. Dopo una stagione esaltante, molti sono i club pronti a spendere milioni e milioni di euro per acquistare i principali artefici del successo azzurro, con Kvara edche hanno raggiunto valori importanti e che possono assicurare alla proprietà azzurra un introito senza precedenti. In L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, lezione di calcio e 4-0 al #Napoli. 3° posto davanti a #Inter e Roma e segnale lanciato per lo scontro dei… - pccpla : RT @cmdotcom: #Milan, lezione di calcio e 4-0 al #Napoli. 3° posto davanti a #Inter e Roma e segnale lanciato per lo scontro dei quarti di… - geppetto23 : MA VAFFANCULOOOOOOOOOOOOOOOO, BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Milan, Brahim Diaz dura meno di un'ora a Napoli: il moti… - milansette : Milan, Brahim dura meno di un'ora a Napoli: il motivo fisico - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: Napoli, nella notte del disastro in campo il tifo abbandona la squadra e contesta De Laurentiis -