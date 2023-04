Calciomercato Milan | idea Cuadrado a parametro zero

(Di lunedì 3 aprile 2023), i rossoneri stanno pensando a Juan: l’esterno della Juve arriverebbe aC’è un nome che torna di moda sul. Come riportato daweb, Alessandro Lucci avrebbe proposto a Paolo Maldini il profilo di Juan. Il colombiano è in scadenza di contratto con la Juventus e non ha nessuna intenzione di rinnovare: l’ottimo rapporto tra Lucci e Maldini potrebbe favorire la chiusura dell’operazione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan alla Moneyball, cosa dicono gli algoritmi: chi prendere all’ala destra #calciomercato - DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - milansette : Leao, una prova da 7 milioni. E la decisione sul rinnovo col Milan si avvicina - milansette : Milan in Champions, Inter fuori: l'intelligenza artificiale svela la classifica finale - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #RealMadrid, occhi su #Leao: al #Milan verrebbe lasciato #BrahimDiaz oltre a un conguaglio economico -

.it vi offre il match del 'Castellani' tra Empoli e Lecce in tempo reale. Formazioni ... BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 55,51, Inter e Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44**,...Mancano 10 partite alla fine e ci sono ancora gli scontri diretti contro Inter eda disputare per la Lazio. Poterlo fare senza assenze importanti potrebbe risultare decisivo per lo sprint ...Come ilha fermato il Napoli Non solo andando faccia a faccia contro il giocatore più ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Calciomercato Milan, l’annuncio del presidente: “Parte a giugno” MilanLive.it

L'attuale secondo posto della Lazio, +4 sul Milan terzo, è anche merito della stagione super di Ivan Provedel, che anche contro il Monza ha abbassato la saracinesca portando a casa il clean sheet ...C’è un nome che torna di moda sul calciomercato Milan. Come riportato da calciomercatoweb, Alessandro Lucci avrebbe proposto a Paolo Maldini il profilo di Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza di ...