Calciomercato Juventus, Rugani ha le valigie pronte: il rimpiazzo fa sognare (Di lunedì 3 aprile 2023) Daniele Rugani è ormai prossimo a lasciare la Juventus, con i bianconeri che hanno già in mente il suo prossimo rimpiazzo. Giocare per la Juventus è il sogno di tutti quanti i calciatori, ma riuscire a sfondare con i bianconeri non è per nulla scontato. Daniele Rugani aveva tutte le carte in regola per poter diventare uno dei migliori difensori italiani, ma alla fine ha fallito. La Signora gli ha dato tantissime occasioni per poter mettere in evidenza le sue doti, ma ormai l’unica cosa che appare certa è che le parti si separeranno. Dunque è tempo di guardarsi attorno e il difensore toscano potrebbe tornare nella sua regione. Daniele Rugani (Fonte: LaPresse)Chi ha intenzione di mettere le mani sul giovane talento è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra che crede ancora nel ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Danieleè ormai prossimo a lasciare la, con i bianconeri che hanno già in mente il suo prossimo. Giocare per laè il sogno di tutti quanti i calciatori, ma riuscire a sfondare con i bianconeri non è per nulla scontato. Danieleaveva tutte le carte in regola per poter diventare uno dei migliori difensori italiani, ma alla fine ha fallito. La Signora gli ha dato tantissime occasioni per poter mettere in evidenza le sue doti, ma ormai l’unica cosa che appare certa è che le parti si separeranno. Dunque è tempo di guardarsi attorno e il difensore toscano potrebbe tornare nella sua regione. Daniele(Fonte: LaPresse)Chi ha intenzione di mettere le mani sul giovane talento è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra che crede ancora nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciomercato e partnership “sospette' ?? #Juventus indagata ma è in coda alla lista - GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - sportli26181512 : Juve, deciso il futuro di Barrenechea per la prossima stagione: Nella giornata di ieri Enzo Barrenechea è stato ins… - sportli26181512 : Lo volevano Juve e Roma, Isco a un passo dalla turchia: Lo volevano Juventus e Roma, ma dopo che è rimasto svincola… -