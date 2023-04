Calciomercato Inter: la permanenza di Lukaku per convincere Conte (Di lunedì 3 aprile 2023) Calciomercato Inter, la permanenza di Lukaku torna in discussione: l’attaccante belga potrebbe essere la chiave per convincere Conte Come riportato da Calciomercato.com, il miglior biglietto da visita dell’Inter per riuscire a portare Antonio Conte alla propria corte potrebbe essere la permanenza, a sorpresa, di Romelu Lukaku. Nonostante il centravanti stia facendo fatica, dall’altra parte la permanenza del belga aiuterebbe l’ex allenatore del Tottenham a dire “si” ai nerazzurri. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023), laditorna in discussione: l’attaccante belga potrebbe essere la chiave perCome riportato da.com, il miglior biglietto da visita dell’per riuscire a portare Antonioalla propria corte potrebbe essere la, a sorpresa, di Romelu. Nonostante il centravanti stia facendo fatica, dall’altra parte ladel belga aiuterebbe l’ex allenatore del Tottenham a dire “si” ai nerazzurri. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - sportli26181512 : Inter, l'ex patron Pellegrini: 'Dopo Zhang possibile sorpresa italiana': Il futuro dell'Inter dopo Steven Zhang può… - bergomifabio : FINALMENTE CAVASSINI IS BACK! CONTE O MOU, SITUAZIONE, PRESENTE, FUTURO,... - CalcioNews24 : Calciomercato Inter: la permanenza di Lukaku per convincere Conte - milansette : Milan in Champions, Inter fuori: l'intelligenza artificiale svela la classifica finale -