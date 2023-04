Calciomercato.com – LIVE Empoli-Lecce, orario d’inizio da definire: principio d’incendio nello spogliatoio | Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 18:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Prosegue la 28ª giornata di Serie A e di scena al Castellani di Empoli, alle ore 18.30, c’è il primo dei due posticipi del lunedì sera. Ad aprire le danze in questo primo giorno della settimana, la squadra allenata da Paolo Zanetti ospiterà il Lecce. L’Empoli è chiamato a risorgere dopo un filotto che l’ha visto protagonista di quattro sconfitte consecutive. Non meglio negli ultimi 8 incontri, dove la formazione di Zanetti non è riuscita comunque a trovare la via del successo – 3 pareggi e 5 sconfitte -. Per scongiurare l’ipotesi di trovarsi immischiati nella lotta per la retrocessione, diventa fondamentale ritrovare consapevolezza e smalto. Di fronte, un avversario ostico e ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 18:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Prosegue la 28ª giornata diA e di scena al Castellani di, alle ore 18.30, c’è il primo dei due posticipi del lunedì sera. Ad aprire le danze in questo primo giorno della settimana, la squadra allenata da Paolo Zanetti ospiterà il. L’è chiamato a risorgere dopo un filotto che l’ha visto protagonista di quattro sconfitte consecutive. Non meglio negli ultimi 8 incontri, dove la formazione di Zanetti non è riuscita comunque a trovare la via del successo – 3 pareggi e 5 sconfitte -. Per scongiurare l’ipotesi di trovarsi immischiati nella lotta per la retrocessione, diventa fondamentale ritrovare consapevolezza e smalto. Di fronte, un avversario ostico e ...

